Происшествия

Вандалы повредили вазоны в «Нашем сквере» в центре Опочки

В «Нашем сквере» в Опочке были разбиты вазоны с цветами, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого муниципального округа.

Фотографии: администрация Опочецкого муниципального округа

«Это не шалость, не юношеская глупость. Это диагноз. Камеры? Да, их установка — необходимый шаг. Но камеры — не панацея. Они не лечат болезнь под названием "безнаказанность и отсутствие совести". Они лишь констатируют факт, когда ущерб уже нанесен. Стыдно. Стыдно за тех, кто это делает. И самое главное — страшно от осознания, что эти люди ходят среди нас. И, возможно, даже гордятся своим "подвигом"», - высказали свои возмущения в администрации.

Местных жителей призвали «оставаться людьми и беречь то, что создается большим трудом и большими затратами».