Происшествия

Работник псковского автосалона проиграл в казино деньги компании и попал под суд

Ранее не судимого 27-летнего жителя города Великие Луки наказали за проигранные в онлайн-казино деньги организации (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в декабре 2024 года работник одного из автосалонов Пскова, будучи материально ответственным лицом, присвоил себе денежные средства организации в сумме более трех миллионов рублей, вырученные от продажи автомобилей, после чего проиграл в онлайн-казино.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. Кроме того, с него в пользу потерпевшего взыскано 3 288 000 рублей. В ходе судебного следствия потерпевшему частично возмещен материальный ущерб на сумму 103 000 рублей.