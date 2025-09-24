Происшествия

Сожитель сломал великолучанке челюсть из-за разногласий о смысле жизни

Великолучанку избил сожитель из-за разногласий о смысле жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

15 июля в ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение о том, что в медучреждение за медицинской помощью обратилась гражданка. Установлено, что женщину избил сожитель: причинил ей ушиб грудной клетки и закрытым переломом нижней челюсти. Конфликт возник из-за противоречий в бытовых вопросах о смысле жизни.

Прокуратура города направила материал проверки в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ.