Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса

Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выехали на место происшествия на железной дороге в Псковской области, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Фото: канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX

Проводятся первоначальные следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, взрыв на железнодорожных путях произошел недалеко от станции Плюсса утром в пятницу, 26 сентября. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло.

На Октябрьской железной дороге по техническим причинам некоторые пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая.