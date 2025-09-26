Происшествия

Пожилая жительница города Острова передала курьеру более 300 тысяч рублей

В результате обманных действий мошенников пожилая жительница города Острова лишилась более 300 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Острове горожанке 1940 года рождения на стационарный телефон звонили неизвестные лица. Они настоятельно рекомендовали собеседнице во избежание серьезных финансовых потерь срочно произвести декларирование ее сбережений. В итоге поддавшись на эту уловку, женщина передала прибывшему к ней курьеру свыше 300 тысяч рублей. А когда поняла, что стала жертвой нечистых на руку лиц, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

В этой связи полиция напоминает, что злоумышленники непрерывно адаптируют используемые ими преступные схемы под текущие жизненные реалии, придумывая все новые сценарии манипуляции человеческими эмоциями. Будь то желание получить в Сети легкий заработок, стремление сэкономить или страх потерять свои денежные накопления.