Происшествия

Пскович украл женскую сумку и два мобильных телефона

Пскович украл женскую сумку два мобильных телефона в одном из магазинов города, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Пскович на своем велосипеде отправился за продуктами в гипермаркет. При входе в магазин в покупательской тележке он увидел женскую сумку и решил ее забрать. Подойдя к сумке и убедившись что за ним никто не наблюдает он положил женскую сумку к себе в рюкзак и на велосипеде поехал в сторону гаражного кооператива, где у него гараж.

Приехав в гараж мужчина осмотрел содержимое женской сумки, где нашел два мобильных телефона, кошелек в котором находились банковские карты и 3000 рублей, документы и чехол с очками. Мужчина взял деньги, а сумку оставил у себя в гараже и поехал домой. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции, которым признался, что похитил женскую сумку.

Сумма причиненного ущерба составила 52 000 рублей, что для потерпевшей является значительным.

Уголовное дело передано в суд.