Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Развитие Силово-Медведево
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
Происшествия

Житель Псковской области отправится в колонию на 13 лет за госизмену

29.09.2025 14:59

Житель Псковской области получил срок за государственную измену, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Он, будучи гражданином Российской Федерации, оказал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: Псковская Лента Новостей
