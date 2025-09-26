Происшествия

Житель Псковской области отправится в колонию на 13 лет за госизмену

Житель Псковской области получил срок за государственную измену, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Он, будучи гражданином Российской Федерации, оказал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима.