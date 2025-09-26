Происшествия

Застрявшего в болоте мужчину спасли в Великолукском районе

Застрявшего в болоте мужчину спасли возле деревни Гришино Великолукского района. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, члены АНО «Дружина» продолжают показывать высокий уровень подготовки. Очередная история счастливого спасения случилась минувшей ночью.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

Около 23:00 оперативный дежурный службы 112 сообщил о криках, доносящихся из леса возле деревни Гришино Великолукского района. На место происшествия оперативно выехал круглосуточный экипаж Великолукского филиала АНО «Дружина». Оценив обстановку, дружинники вызвали экстренные службы – искать человека пришлось в полной темноте, добраться до него без помощи было невозможно.

К поиску подключились сотрудники МЧС и полиции. Спасательная операция завершилась лишь к трём часам ночи: мужчину удалось обнаружить в болоте, выбраться сам он не мог. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили домой.

«Слаженные и решительные действия всех участников поисково-спасательной операции вновь помогли спасти человеческую жизнь. Вклад каждого достоин искреннего уважения. Спасибо всем за службу и самоотдачу», - добавил губернатор.