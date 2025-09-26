Происшествия

Два автомобиля и две хозпостройки сгорели в Красногородске

Возгорание двух хозяйственных построек и двух автомобилей Volkswagen Golf 1993 года выпуска и Mazda 6 2003 года выпуска произошло на улице Школьной в Красногородске 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:42. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

Областные пожарные спасли два жилых дома и четыре хозяйственные постройки. Привлекались восемь специалистов и три единицы техники.