Происшествия

Более 700 тысяч рублей алиментов взыскали с родителей в Великих Луках

В Великих Луках судебные приставы добились выплаты задолженности по алиментам на общую сумму свыше 736 тысяч рублей после возбуждения уголовных дел, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Двое родителей длительное время уклонялись от исполнения судебных решений и не перечисляли средства на содержание своих несовершеннолетних детей. В связи с этим в отношении неплательщиков были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 157 уголовного кодекса РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

В ходе дознания сотрудники отделения допросили свидетелей и подозреваемых, назначали судебно-психиатрическую экспертизу. Должникам разъяснили, что в случае полной выплаты долга по алиментам они могут быть освобождены от уголовной ответственности.

В итоге оба родителя рассчитались с задолженностью общей суммой 736 000 рублей. Это позволило восстановить нарушенные права детей и обеспечить им материальную поддержку, предусмотренную законом.

Уголовные дела были прекращены на основании примечания 3 к статье 157 УК РФ.

УФССП России по Псковской области напоминает: уклонение от уплаты алиментов влечет уголовную ответственность, но всегда есть возможность погасить долг и избежать наказания, обеспечив детям необходимое содержание.