Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в псковской деревне Погорелка

Возгорание жилого дома произошло в деревне Погорелка Псковского района 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Общими силами областных пожарных и МЧС России возгорание ликвидировали. При ликвидации обнаружен погибшим мужчина 1968 года рождения.

Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. На месте работали десять специалистов и три единицы техники, спасена хозяйственная постройка.