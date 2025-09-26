Происшествия

Несовершеннолетнего псковича осудили за мошенничество с пенсионерами

Псковский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего жителя Пскова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, его осудили за мошенничество при работе «курьером».

Суд установил, что в июне 2024 года подросток через Telegram вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на совершение хищения денежных средств путём обмана. По указанию куратора подсудимый в качестве «курьера» несколько раз являлся к пенсионерам, проживающим в городе Пскове, которые передавали ему денежные средства якобы для решения проблем, возникших у их родственников.

С учётом общественной опасности преступлений, несовершеннолетнего возраста подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд, по совокупности преступлений, суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого несовершеннолетний Р. должен доказать своё исправление.

Кроме того, суд удовлетворил заявленные иски потерпевших на общую сумму 805 000 рублей.