Происшествия

Псковича задержали за кражу спиртных напитков

В Пскове росгвардейцы задержали местного жителя, который совершил хищение из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 7 утра сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому магазину на улице Красноармейской, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 35-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.