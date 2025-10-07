Происшествия

Пол жилого дома загорелся в плюсской деревне Заполье

Два техногенных пожара зарегистрировали в Псковской области 7 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В 07:42 поступило сообщение о возгорании пола в комнате жилого дома на улице Ленинградская в деревне Заполье Плюсского района. Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. На месте происшествия работали четыре специалиста и две единицы техники. Огнеборцы успешно спасли жилой дом.

В ночь с 7 на 8 октября пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки на улице Центральная в деревне Аполье Бежаницкого района. Возможная причина — аварийный режим работы электросети. В ликвидации принимали участие пять специалистов и две единицы техники. Пожарные спасли жилой дом.