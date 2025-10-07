Происшествия

Гражданин Беларуси заплатит штраф за контрабанду лосося в Невельском районе

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 226.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой службе судов Псковской области.

Суд установил, что гражданин незаконно переместил через государственную границу Российской Федерации с государством-членом Евразийского экономического союза – Республикой Беларусь – мороженую потрошеную рыбу отряда лососеобразные общим весом более трех тысяч килограмм.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, срока задержания и времени нахождения под домашним арестом, суд назначил наказание в виде штрафа 300 тысяч рублей.