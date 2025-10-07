Происшествия

Псковича приговорили к штрафу за незаконный оборот наркотиков

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которым признал его виновным в незаконном приобретении и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в мае 2025 года мужчина незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным эфедрона в значительном размере (2,4 грамма), которое извлек из тайника-закладки на одной из улиц Пскова.

Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожном перегоне Псков-Туристский-Череха. Наркотик изъят из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 25 000 рублей.