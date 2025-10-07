Происшествия

МЧС устанавливает причину пожара на улице Ленина в Опочке

Возгорание хозяйственной постройки произошло на улице Ленина в Опочке 9 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Пожар произошел в 1:18. Причина устанавливается. Огнеборцы спасли жилой дом и четыре хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 2:09, поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Лобаны Палкинского района. Причина – устанавливается. На месте работали три специалиста противопожарной службы области, четыре сотрудника МЧС России и две единицы техники.