Происшествия

Жителя Локни приговорили к 7 годам тюрьмы за разбой в деревенском доме

Бежаницкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Локни, обвиняемого в совершении разбоя, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 11 мая подсудимый вступил в сговор со своим знакомым на хищение имущества из деревенского дома в Локнянском муниципальном округе. Во время совершения хищения в дом вошла потерпевшая. Подсудимый, осознавая, что их действия стали очевидными, потребовал от хозяйки дома передать им денежные средства, но получив отказ, взял в руки молоток и стал угрожать применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Второй участник в это время продолжал поиски денежных средств. Испугавшись, хозяйка передала преступникам 378 000 рублей. С похищенным имуществом они скрылись с места совершения преступления.

Приговором суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении второго соучастника преступления уголовное дело выделили в отдельное производство.

Суд также удовлетворил заявленный потерпевшей гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 378 000 рублей.