Происшествия

Фейк о конфликте с иностранцами в Пскове распространяют в Сети

В ходе мониторинга региональных соцмедиа сотрудники УМВД России по Псковской области выявили публикацию о якобы произошедшем конфликте на территории города Пскова с участием иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Данную информацию проверили сотрудники полиции. В ходе выяснения обстоятельств, изложенных в публикации, установлено, что указанные сведения не соответствуют действительности.

«Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества критически относиться к непроверенной информации, а за достоверными сведениями обращаться в пресс-службу регионального управления МВД России», - добавили в полиции.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.