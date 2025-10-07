Происшествия

Проверку по сообщению о гибели мужчины в камышах проводят в Великолукском районе

В Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории озера Лазовское Великолукского района тела 62-летнего местного жителя.

По полученной информации, 3 октября мужчина вышел из дома на улицу и пропал. В результате проводимых поисковых мероприятий в ближайшем водоеме удалось обнаружить тело погибшего мужчины с признаками утопления.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчину нашли в камышах.