Происшествия

Найденного погибшим в Великолукском районе мужчину искали с помощью БПЛА

63-летнего Игоря Баринова, пропавшего в садоводческом некоммерческом товариществе «Борок» в Великолукском районе, нашли погибшим 13 октября. Волонтеры и поисковики искали мужчину несколько дней с помощью БПЛА, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «ЛизаАлерт» / «ВКонтакте»

Как рассказали в поисковом отряде, 3 октября в «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск Игоря Баринова в СНТ «Борок» Великолукского района. Заявка была взята в работу информационным координатором Яной (позывной «Тинс»).

Вечером этого же дня на место прибыла автономная группа добровольцев из Великих Лук. Поисковики приступили к выполнению задач по осмотру прилегающих к СНТ лесных зон и работе на отклик.

«Весь день провел на городском поиске, не успел прийти домой, как в 19:00 в отрядных ресурсах появилась информация о пропавшем мужчине. Уже в 20:45 наш экипаж прибыл на место. К большому сожалению, в эту ночь мы не смогли ничего обнаружить, но на утро уже была подана заявка на закрытие неба над СНТ и создана задача для работы БПЛА», – рассказал поисковик по кличке «Плай».

«Утром 4 октября с 9:00 я приступил к поискам уже в роли пилота БПЛА», – продолжил свой рассказ волонтер. БПЛА работал над СНТ «Борок», но, к сожалению, тоже безрезультатно.

В последующие дни отрядным беспилотником были обследованы поля рядом с СНТ, однако закрыть всю площадь не получилось. 11 октября пилотом БПЛА была продолжена задача по «закрытию» поля и взята новая, на обследование береговой линии.

За несколько дней полётов направлением беспилотной авиации были обследованы все необходимые участки. Общая протяжённость треков коптера составила 45,3 километра.

Самая сложная часть снимков – береговая линия – была передана специально обученным добровольцам «Группы просмотра и анализа» (ГПА), которые за сутки внимательно изучили тысячи снимков.

В понедельник, 13 октября, в 13:30 от ГПА поступила информация, что на некоторых из снимков с коптера удалось обнаружить пропавшего мужчину.

Задачи направления беспилотной авиации осложнялись плохими погодными условиями и устаревшей моделью поискового дрона, который работает в разы медленнее современных моделей.

«Будь у нас модель поновее, с механическим затвором камеры, это позволило бы делать снимки не останавливаясь, а значит, поиск был бы завершён намного быстрее», – комментирует «Плай».

Поисковый отряд выражает благодарность: добровольцам отрядов «ЛизаАлерт», «След», сотрудникам МЧС и пилоту БПЛА, который нашел время и ресурс на выполнение множества задач.

«Также мы благодарим местных жителей СНТ "Борок", которые старались помогать: делились электричеством для зарядки аккумуляторов, давали возможность взлетать с их участков и укрываться от непогоды в помещении», - заключили в группе.

На текущий момент в Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме.