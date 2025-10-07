Найденного погибшим в Великолукском районе мужчину искали с помощью БПЛА

63-летнего Игоря Баринова, пропавшего в садоводческом некоммерческом товариществе «Борок» в Великолукском районе, нашли погибшим 13 октября. Волонтеры и поисковики искали мужчину несколько дней с помощью БПЛА, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «ЛизаАлерт» / «ВКонтакте»
Как рассказали в поисковом отряде, 3 октября в «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск Игоря Баринова в СНТ «Борок» Великолукского района. Заявка была взята в работу информационным координатором Яной (позывной «Тинс»).
Вечером этого же дня на место прибыла автономная группа добровольцев из Великих Лук. Поисковики приступили к выполнению задач по осмотру прилегающих к СНТ лесных зон и работе на отклик.
«Утром 4 октября с 9:00 я приступил к поискам уже в роли пилота БПЛА», – продолжил свой рассказ волонтер. БПЛА работал над СНТ «Борок», но, к сожалению, тоже безрезультатно.
В последующие дни отрядным беспилотником были обследованы поля рядом с СНТ, однако закрыть всю площадь не получилось. 11 октября пилотом БПЛА была продолжена задача по «закрытию» поля и взята новая, на обследование береговой линии.
За несколько дней полётов направлением беспилотной авиации были обследованы все необходимые участки. Общая протяжённость треков коптера составила 45,3 километра.
Самая сложная часть снимков – береговая линия – была передана специально обученным добровольцам «Группы просмотра и анализа» (ГПА), которые за сутки внимательно изучили тысячи снимков.
В понедельник, 13 октября, в 13:30 от ГПА поступила информация, что на некоторых из снимков с коптера удалось обнаружить пропавшего мужчину.
Задачи направления беспилотной авиации осложнялись плохими погодными условиями и устаревшей моделью поискового дрона, который работает в разы медленнее современных моделей.
Поисковый отряд выражает благодарность: добровольцам отрядов «ЛизаАлерт», «След», сотрудникам МЧС и пилоту БПЛА, который нашел время и ресурс на выполнение множества задач.
«Также мы благодарим местных жителей СНТ "Борок", которые старались помогать: делились электричеством для зарядки аккумуляторов, давали возможность взлетать с их участков и укрываться от непогоды в помещении», - заключили в группе.
На текущий момент в Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме.