Происшествия

Штраф сто тысяч рублей назначил суд великолучанину за фиктивную постановку на учет иностранца

Великолукский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого 55-летнего жителя города Великие Луки, совершившего фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Великолучанину назначили штраф в размере ста тысяч рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый в марте 2025 через свой личный кабинет, оформленный на портале «Госуслуги», подал в электронной форме, подписав электронной подписью, бланки «Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания», содержащие ложные сведения о прибытии двух граждан Республики Узбекистан по адресу нахождения своей собственности.

Данные граждане были поставлены на миграционный учет по указанному в уведомлениях адресу. При этом фактически подсудимый не намеревался предоставлять и не предоставил указанным иностранным гражданам для проживания это жилое помещение.

Своими умышленными действиями подсудимый лишил возможности ОВМ ОМВД России по городу Великие Луки осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижением на территории РФ.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.