Начальницу отделения по вопросам гражданства УМВД в Пскове отправили под домашний арест

Начальницу отделения по вопросам гражданства отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову отправили под домашний арест, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении начальницы, обвиняемой в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», своего служебного положения, организованной группой, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 УК РФ.

По версии органа следствия, участники организованной преступной группы, среди которых начальница отдела, организовали незаконное пребывание и получение гражданства для иностранцев, в том числе граждан Республики Таджикистан, обеспечив их документами, содержащими заведомо ложные сведения, которые были необходимы для получения гражданства Российской Федерации. В последующем указанные документы беспрепятственно были приняты, а иностранцы из Республики Таджикистан вступили в гражданство РФ.