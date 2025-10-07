Происшествия

Провезшему 28 кг гашиша в Псковскую область гражданину продлили арест

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Псковской области о продлении срока содержания под стражей мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, подпункта «а», «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии органа предварительного следствия, в феврале обвиняемый в составе устойчивой международной трансграничной организованной группы незаконно переместил через таможенную границу наркотическое средство гашиш (массой более 28 кг) в скрытых пространствах и технологических полостях кабины грузового транспортного средства.

Преступление не было доведено до конца, поскольку наркотическое средство обнаружили и изъяли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ.

С учетом данных о личности обвиняемого, тяжести предъявленного обвинения и обстоятельств совершения преступления, суд согласился с доводами органа предварительного расследования о том, что, находясь на свободе, гражданин может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также способствовать уклонению от уголовной ответственности находящихся на свободе неустановленных членов организованной группы.

Срок содержания обвиняемого под стражей продлили до 22 декабря.