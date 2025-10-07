Происшествия

Великолукского чиновника привлекли к ответственности за просрочку отчета о закупках у малого бизнеса

В ходе проверки установлено, что комитетом по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки несвоевременно в единой информационной системе в сфере закупок размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В связи с чем прокуратурой города в отношении должностного лица комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением УФАС России по Псковской области от 17 октября должностное лицо комитета по физической культуре и спорту привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения».