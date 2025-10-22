Происшествия

Пенсионерка незаконно зарегистрировала иностранца из Прибалтики в Печорах

Нарушения миграционного законодательства выявлены на территории города Печоры, а также Великолукского и Куньинского муниципальных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в текущем году на территории Великолукского муниципального округа безработная 40-летняя местная жительница осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Республики Беларусь.

В Куньинском муниципальном округе безработный местный житель 1990 года рождения фиктивно зарегистрировал гражданина Российской Федерации без фактического его пребывания по месту регистрации.

А в городе Печоры пенсионерка осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина одного из прибалтийских государств.

Все обстоятельства выясняются.