Владелец автосервиса в Псковской области ответит за испорченный автомобиль

Житель Себежского района через суд добился компенсации за некачественный ремонт автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Мужчина обратился в автосервис к 40-летнему мастеру для кузовного ремонта «Нивы», заплатив за работу 370 тысяч рублей.

После завершения ремонта владелец обнаружил множественные дефекты: отсутствие лакокрасочного покрытия и коррозию на кузовных деталях. Экспертиза подтвердила низкое качество работ.



Суд постановил взыскать с исполнителя:

101 300 рублей — компенсация за некачественный ремонт;

101 300 рублей — неустойка за просрочку;

101 300 рублей — штраф за отказ удовлетворить требования добровольно;

22 000 рублей — расходы на экспертизу.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов. Несмотря на то, что все разъяснения о мерах принудительного исполнения и условиях их наступления были доведены до должника в срок, переводить денежные средства взыскателю он не торопился. Как итог, судебный пристав-исполнитель ограничил неплательщика в возможности покидать пределы Российской Федерации, арестовал его счета и вынес запрет на регистрационные действия с транспортом нарушителя. В связи с планируемой крупной покупкой, должник понимал, что не сможет из-за ареста счетов оплатить ее и добавился риск срыва важной сделки.

Все это, вкупе с постановлением о взыскании исполнительского сбора в размере 22 тысяч рублей, убедило гражданина в срочности погашения финансовых обязательств. В оперативном режиме присужденные денежные средства поступили на депозитный счет подразделения ведомства. После их перечисления взыскателю исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.