Происшествия

Суд оштрафовал иностранца за попытку незаконно ввезти в Псков более 3 тонн лосося

Невельский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Великолукская транспортная прокуратура

В суде установлено, что в мае мужчина на автомобиле незаконно перевозил рыбную продукцию (атлантический лосось). Он намеревался реализовать в Пскове (в целях переработки рыбы в костную муку) 3046 кг рыбной продукции (537 штук).

Его преступные действия были пресечены сотрудниками мобильной группы Псковской таможни в Невельском районе.

С учетом мнения государственного обвинителя Великолукской транспортной прокуроры, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, рыбная продукция уничтожена.