Происшествия

Жителя Пыталово арестовали за неуплату штрафа за отказ пройти проверку на наркотики

В Пыталово мужчину арестовали на сутки за неуплату штрафа за отказ пройти проверку на наркотики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСПП России по Псковской области.

19 мая в здании ОМВД по Пыталовскому району мужчина находился с признаками наркотического опьянения и отказался от проверки. За это суд назначил ему штраф в размере 4 тысячи рублей. Однако оплачивать наказание 30-летний житель Пыталово не стал.

Решение суда поступило на исполнении в отделение судебных приставов Островского и Пыталовского районов. Несмотря на то, что должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и последствиях неуплаты штрафа, в установленный законом срок требуемая сумма не была выплачена. Житель Пыталово на контакт с сотрудниками ведомства не шел, что послужило основанием для составления административного протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа в установленный законом срок.

По итогам рассмотрения процессуального документа нарушителю было вынесено наказание в виде административного ареста на сутки. При этом должник по-прежнему обязан выплатить назначенный судом штраф.