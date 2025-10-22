Псковcкая обл.
Происшествия

Дедовичский суд арестовал 18-летнюю девушку по обвинению в убийстве

24.10.2025 14:40|ПсковКомментариев: 0

Дедовичский районный суд рассмотрел ходатайство и. о. руководителя Порховского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летней уроженки Дновского района, обвиняемой в совершении убийства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Установлено, что 19 октября в ходе распития спиртных напитков между обвиняемой и погибшим произошла ссора, в ходе которой девушка несколько раз ударила мужчину ножом в область шеи и грудной клетки, в результате чего он скончался на месте преступления.

Постановлением суда обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть по 19 декабря 2025 года включительно.

Источник: Псковская Лента Новостей
