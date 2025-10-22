Происшествия

Прокуратура запросила для Льва Шлосберга* 440 часов обязательных работ

Прокурор просит назначить заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* 440 часов обязательных работ по уголовному делу, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Яблоко».

Такое наказание запросила гособвинитель Анна Горячева в ходе судебных прений 24 октября в мировом суде, где проходит 16-е заседание по первому уголовному делу против политика.

Защита ходатайствовала об отложении заседания, чтобы изучить новую информацию, озвученную прокурором в прениях. Кроме того, один из защитников участвует в другом судебном процессе.

Судья Елена Смирнова отказалась перенести суд на другую дату, но позволила сделать перерыв до 16:00.

По версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Политик находится под домашним арестом по делу о дискредитации ВС РФ.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.