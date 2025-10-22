Происшествия

900 евро и 1000 долларов отдали мошенникам жители Псковской области

Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами некоторых жителей Пскова, Новоржева, а также Псковского и Опочецкого муниципальных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей региона звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций. И, в частности, под предлогами необходимости предотвращения незаконных попыток оформления кредитов, перевода сбережений на «безопасные счета», возможности получения дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями собеседников. А некоторых пользователей аферисты ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров, в том силе мебели.

В итоге потерпевшие, среди которых было немало пенсионеров, лишились в общей сложности более шести миллионов рублей, а также 900 евро и 1000 долларов США. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.