Происшествия

Росгвардия задержала 37‑летнюю жительницу Пскова за кражу игристого

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове 27 октября задержали гражданку, совершившую кражу из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 19:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из магазина, расположенного на улице Яна Фабрициуса. На место происшествия незамедлительно направили экипаж группы задержания.

В магазине сотрудники Росгвардии задержали 37‑летнюю жительницу Пскова. Женщина похитила из торгового зала две бутылки игристого вина. Сумма ущерба составила 3 600 рублей.

По факту кражи проводится проверка.