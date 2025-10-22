Происшествия

Псковские полицейские в ходе операции «Нелегал» выявили 160 нарушений

На территории региона завершилось проведение второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», направленной на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, в ходе операции полицией при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по Псковской области выявлено 160 нарушений миграционного законодательства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Общая сумма наложенных штрафов составила более миллиона рублей.

За нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации 14 иностранных граждан помещены в центр временного содержания для последующего выдворения и депортации с территории России. После возвращения в страну гражданской принадлежности иностранцам будет запрещен въезд в РФ в течение 5 лет.

Полицейскими выявлено 27 фактов фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания. Возбуждены четыре уголовных дела, а также проводятся доследственные проверки.

Установлено 21 лицо, включенное в реестр контролируемых лиц, а также два иностранца, объявленных в федеральный розыск.

Сотрудники полиции установили гражданку, которая подозревается в организации незаконной миграции. Она регистрировала браки с иностранцами в целях получения ими статусов для их дальнейшего законного нахождения на территории Российской Федерации. Браки признаны фиктивными и недействительными. В отношении одного из иностранцев принято решение об аннулировании вида на жительство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Кроме того, сотрудниками регионального отделения НЦБ Интерпола УМВД России выявлен один иностранный гражданин, находящийся в международном розыске.