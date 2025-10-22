Происшествия

Псковичка за 7 минут украла товары из магазина и расплатилась шоколадками с таксистом

Первый заместитель прокурора г. Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая украла из магазинов города за 7 минут 14 шоколадок, 4 пачки масла, 4 банки кофе и 4 пачки сыра, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.





В июне женщина прогуливалась по городу, зашла в магазин самообслуживания, взяла со стеллажа 14 шоколадок «Аленка», спрятала их в пакет и вышла из магазина. В магазине она провела 1 минуту.



Женщина положила шоколадки в машину такси, которую вызвала перед тем, как зайти в магазин, и попросила водителя подождать её минуту, так как забыла купить что-то из продуктов.



После этого она снова зашла в магазин, подошла к холодильнику, взяла 4 пачки масла, сложила их в пакет и покинула магазин. В этот раз она также провела около 1 минуты.



Затем на автомобиле такси она направилась к месту жительства. Женщина расплатилась с водителем такси 4 шоколадками «Аленка». Остальные товары она продала незнакомым людям.



Спустя несколько дней женщина вновь направилась в магазин самообслуживания, взяла со стеллажа 4 банки кофе и 4 упаковки сыра, спрятала их в пакет и вынесла из магазина. В тот раз она провела в магазине около 5 минут.



За 7 минут местная жительница украла из магазинов города товаров на сумму 7600 рублей.



Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения.



Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.