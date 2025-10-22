Происшествия

Причиной смертельного пожара в Великих Луках стала неосторожность при курении

Причиной пожара на улице Первомайской в Великих Луках 4 ноября, при котором женщина погибла и еще одна женщина пострадала, стала неосторожность при курении, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Вечером пожарные МЧС России ликвидировали возгорание дивана в комнате многоквартирного двухэтажного жилого дома на улице Первомайской в Великих Луках. При ликвидации пожара обнаружена погибшей женщина 1964 года рождения. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Возгорание ликвидировали семь специалистов и две единицы техники, спасены квартира и женщина 1940 года рождения, доставлена в медицинское учреждение.