Происшествия

Огнеборцы спасли пенсионера при возгорании в Опочке

Огнеборцы ликвидировали возгорание в жилом помещении многоквартирного пятиэтажного жилого дома на улице Автозаводская в Опочке 4 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники, спасены квартира и мужчина в возрасте около 80 лет. Он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ранее, 1 ноября в 17:44, поступило сообщение о возгорании нежилого дома на улице Первомайская в Себеже. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки в доме. На месте работали шесть областных пожарных и две единицы техники.

На следующий день, в воскресное утро областные пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения на улице Центральная в деревне Аксеново Бежаницкого муниципального округа. Возможной причиной названо неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали четыре специалиста и две единицы техники.

В понедельник, 3 ноября, днем областные огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на улице Пригородная в Себеже. Возможной причиной оказалось короткое замыкание электропроводки в доме. Ликвидировали возгорание семь специалистов и три единицы техники, спасены три хозяйственные постройки.

Позднее, в 00:34, поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения площадью 35 квадратных метров на улице Промышленная в деревне Крипецкое-1 Псковского муниципального округа. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники, спасено строение.

В ночь с 3 на 4 ноября огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание жилого дома площадью 24 квадратных метра на улице Никандров Хутор в деревне Крипецкое-2 Псковского округа. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работали восемь специалистов и три единицы техники.