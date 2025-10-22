Происшествия

Мошенники обманывают великолучан под предлогом получения медали

Мошенники стали обзванивать жителей Великих Лук от имени администрации города и сообщать, что жителям якобы положена медаль за заслуги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации.

Далее, по уже известной всем схеме, у гражданина пытаются выведать персональные данные.

«Эти звонки совершают мошенники! Прекращайте разговор, не переходите ни по каким ссылкам и не сообщайте персональные данные. Уточняйте информацию только в официальных источниках! Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!» - призвали в администрации.