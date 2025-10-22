Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за растрату денег подруги на алкоголь

Первым заместителем прокурора города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей хищение денежных средств с банковской карты подруги, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В сентябре 2025 года женщина приехала в гости к своей подруге, где они отдыхали и пили выпивали. Когда алкоголь закончилось, они направились в магазин, где купили еще спиртное и сигареты. Когда алкоголь вновь закончился, подруга попросила женщину сходить в магазин, поскольку сама не смогла из-за сильного алкогольного опьянения, и дала ей свою банковскую карту для оплаты покупок. Женщина купила в магазине необходимое и вернулась к подруге, однако дверь в квартиру была закрыта, ее подруга уснула. Тогда женщина решила продолжить отдых и направилась в общежитие, где встретила знакомого мужчину, с которым отправилась в ПАБ за покупками для дальнейшего отдыха. Все покупки женщина оплачивала банковской картой своей подруги.

Всего с карты подруги женщина потратила 9300 рублей.

На следующий день женщина поехала к своей подруге и отдала ей банковскую карту, но о потраченных деньгах ей ничего не сказала.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.