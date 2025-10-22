Происшествия

Жители Псковской области вновь повелись на «безопасный счет» и заработок в Сети

Около 10 миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Печор и других муниципальных округов из-за действий мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.

По версии следствия, жителям области звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками разных организаций. В частности, они сообщили своим собеседникам, что якобы для предотвращения неких несанкционированных действий необходимо срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение отдельных доверчивых людей, пообещав им дополнительный заработок в Сети на криптобирже.

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности около 10 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.