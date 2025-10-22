Происшествия

В Пскове перед судом предстанет мужчина, угрожавший убийством бывшей жене

Первым заместителем прокурора города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего угрозу убийством в отношении своей бывшей супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Инцидент произошел поздним вечером в августе этого года. По данным следствия, поводом для ссоры стал разговор о взаимоотношениях, в ходе которого женщина упрекнула бывшего мужа в измене. Мужчина пытался оправдаться, но конфликт быстро перерос в физическое насилие.

В ходе ссоры обвиняемый схватил потерпевшую за волосы, повалил на кровать и, сдавив ей шею, стал душить, при этом выкрикивая угрозу: «Я тебя сейчас убью». Он отпустил женщину только тогда, когда она начала задыхаться. Несмотря на произошедшее, скандал на тот момент утих.

Однако утром конфликт разгорелся с новой силой. Чтобы оградить от сцены детей, мужчина силой вывел бывшую супругу в коридор, где ударил ее по лицу «для того, чтобы она успокоилась». Вернувшись в комнату, он потребовал прекратить предъявлять ему претензии.

Пока женщина поправляла детскую кроватку, а мужчина лежал на диване, она много размышляла, и стала разговаривать сама с собой, выражая мысли вслух по поводу их конфликта. Это не понравилось ее супругу, из-за чего он стал высказывать в ее адрес различные оскорбления. Женщину это разозлило, она подошла к бывшему супругу и укусила его за ногу. Мужчина оттолкнул ее, после чего потерпевшая забаррикадировалась в ванной комнате и вызвала полицию и скорую помощь. К приезду правоохранителей обвиняемый скрылся с места происшествия.

В ходе дальнейшей проверки, основанной на показаниях потерпевшей и собранных доказательствах, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время супруги помирились.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.