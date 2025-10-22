Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Доставка газа прекращается с 1 января
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
Город Рождества
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 11.11.2025 19:000 Ущерб в 48 миллионов: более 70 псковичей пострадали от мошенников в октябре 11.11.2025 18:400 В Невельском районе из озера Верхитно извлекли тело рыбака 11.11.2025 18:200 В Пскове перед судом предстанет мужчина, угрожавший убийством бывшей жене 11.11.2025 14:200 Инспектора псковской колонии обвиняют в краже 181 тысячи рублей со счета осужденного 11.11.2025 13:160 Росгвардейцы задержали 16-летнего великолучанина по подозрению в краже кофе
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 05.11.2025 16:201 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Ущерб в 48 миллионов: более 70 псковичей пострадали от мошенников в октябре

11.11.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

В октябре текущего года пострадавшими от преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий стали 72 жителя Псковской области. Преступления зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях. Противоправными действиями злоумышленников потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 48 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на свое имя кредиты, денежные средства от получения которых также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета.

Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы, как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путем инвестирования и трудоустройство на работу.

Также распространены случаи представления мошенников операторами сотовой связи, которые под предлогом пролонгации договора используют SIM-карты, получают доступ к счетам потерпевших и в последующем похищают денежные средства.

По всем фактам территориальными подразделениями УМВД России по Псковской области возбуждены и расследуются уголовные дела.

Прокуратура Псковской области напоминает, что при поступлении сомнительных звонков необходимо незамедлительно прервать разговор, не совершать по указанию «лжеработника» банка или сотрудника правоохранительных органов никаких операций по переводу собственных денежных средств и оформлению кредитов, не разглашать личные данные и номера банковских счетов.

В случае совершения противоправных действий необходимо немедленно обратиться в полицию и принять меры по сохранению информации, подтверждающей общение с преступниками.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 80 человек
11.11.2025, 19:000 Ущерб в 48 миллионов: более 70 псковичей пострадали от мошенников в октябре 11.11.2025, 18:400 В Невельском районе из озера Верхитно извлекли тело рыбака 11.11.2025, 18:200 В Пскове перед судом предстанет мужчина, угрожавший убийством бывшей жене 11.11.2025, 18:000 Национальный парк «Себежский» представили на фестивале «Золотая черепаха»
11.11.2025, 17:520 «Кузница»: Летать нельзя отказаться. ВИДЕО 11.11.2025, 17:510 ЦБ за девять месяцев инициировал блокировку почти 28 тысяч мошеннических сайтов 11.11.2025, 17:490 Доступные авиабилеты в Пскове держатся на господдержке — эксперт «Деловой России» 11.11.2025, 17:350 Массовое катание на льду устроят в Пскове в честь Дня студента
11.11.2025, 17:320 Способы заплатить налоги за несовершеннолетних перечислили псковичам  11.11.2025, 17:290 Всероссийская конференция «Время жить в России» пройдет в Пскове в конце ноября 11.11.2025, 17:220 «Гонки по вертикали»: новые главы и партийный расклад 11.11.2025, 17:200 Nissan горел на перекрестке улиц Петровская и Конная в Пскове. ФОТО
11.11.2025, 17:170 Судьбу погибшего в концлагере уроженца Пскова удалось узнать спустя более чем 80 лет 11.11.2025, 17:120 Автопарк Локнянского округа пополнился новым самосвалом 11.11.2025, 17:030 Заплыв в тыкве в Плюсском районе внесли в Международную книгу рекордов 11.11.2025, 17:000 «Псковские тепловые сети» завершили плановые ремонтные работы года
11.11.2025, 16:570 Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией — СМИ 11.11.2025, 16:541 В четырех новых округах Псковской области выбранные главы вступили в должность 11.11.2025, 16:490 Концерт авторской песни «На кончиках пальцев дрожит тишина…» дадут в Пскове 11.11.2025, 16:480 Великолукский ветеран МВД стал самобытным художником
11.11.2025, 16:390 ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде 11.11.2025, 16:380 Стартовал чемпионат псковского отделения общества «Динамо» по волейболу 11.11.2025, 16:340 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю упала на 26% 11.11.2025, 16:230 Учения проведут на полигоне «Завеличье» на этой неделе
11.11.2025, 16:220 Россиянам объяснили, в каких случаях у собственника могут изъять жилье 11.11.2025, 16:130 Дмитрий Быстров вступил в должность главы Островского округа 11.11.2025, 16:010 В Псковской области подали 12 заявок на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» 11.11.2025, 15:561 Псковские пенсионеры смогут получить 10 тысяч рублей за выполнение норм ГТО
11.11.2025, 15:540 Директор псковского аэропорта ответил на критику туриндустрии в адрес авиакомпании «Азимут» 11.11.2025, 15:501 В Троицком соборе Пскова реставраторы приступили к разборке отдельных участков кровли 11.11.2025, 15:460 Пушкиногорский суд взыскал почти полмиллиона рублей за неуплату налога после продажи квартиры 11.11.2025, 15:430 «Беседка»: Памятник Довмонту в Пскове. ВИДЕО
11.11.2025, 15:420 Председатель Псковского областного союза туриндустрии раскритиковала «Азимут» за срывы рейсов 11.11.2025, 15:320 МегаФон первым разместил базовую станцию в полосе отвода федеральной трассы 11.11.2025, 15:310 Нетрезвого мужчину на Nissan остановили в порховской деревне Хилово 11.11.2025, 15:300 Псковский курсант завоевал «серебро» на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо
11.11.2025, 15:260 На псковских иконах обучаются студенты Московской духовной академии 11.11.2025, 15:230 В Великих Луках собрали идеи для обновления сквера напротив будущего Дома молодёжи 11.11.2025, 15:090 Артем Тарасов назвал главную проблему псковского аэропорта «Княгиня Ольга» 11.11.2025, 15:020 Сотрудники Госавтоинспекции рассказали учащимся из Усвят о службе в полиции
11.11.2025, 15:010 В жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское» включена художница, связавшая носки для озябшей в космосе звезды 11.11.2025, 14:470 Туман и до +7 градусов прогнозируют в Псковской области 12 ноября 11.11.2025, 14:450 Больной зуб нужно вырывать сразу — Юрий Бурлин о повышении порога НДС 11.11.2025, 14:400 План по сокращению лесных пожаров в Псковской области перевыполнен в пять раз
11.11.2025, 14:270 Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре 11.11.2025, 14:250 ООО «Экогрупп» о 100 судебных исках к должникам за ТКО: Альтернативы не осталось 11.11.2025, 14:200 Инспектора псковской колонии обвиняют в краже 181 тысячи рублей со счета осужденного 11.11.2025, 14:130 Андрей Мартьянов: Центральную площадь города не должна занимать конкретная личность
11.11.2025, 13:550 Гендиректор псковского аэропорта объяснил сокращение рейсов на Москву 11.11.2025, 13:520 В Себежском округе почтили память земляка-героя масштабным турниром по самбо 11.11.2025, 13:450 Александр Котов: Завершается преобразование Псковского района в округ 11.11.2025, 13:360 Четырех псковских писателей отметили наградами на конкурсе «Связь поколений»
11.11.2025, 13:240 Приказная палата псковского музея временно закроется 11 и 12 ноября 11.11.2025, 13:160 Росгвардейцы задержали 16-летнего великолучанина по подозрению в краже кофе 11.11.2025, 13:131 С пультом по жизни: Роскомнадзор получит полный контроль над Рунетом 11.11.2025, 13:110 Наталья Федорова принесла присягу и вступила в должность главы Псковского округа 
11.11.2025, 13:090 Голос Чебурашки и Барта Симпсона вошёл в жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское» 11.11.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Летать нельзя отказаться 11.11.2025, 13:040 Станция Дно празднует 128-летие 11.11.2025, 12:520 Псковский театр драмы присоединился к «черной пятнице»
11.11.2025, 12:500 Два новых бюста появятся на Аллее Героев псковского спецназа в Промежицах 11.11.2025, 12:450 11 тонн кормовых добавок пытались незаконно ввезти в Псковскую область 11.11.2025, 12:270 Творческая встреча с писателем подростковой фантастики пройдет в Пскове 11.11.2025, 12:200 Андрей Мартьянов: Проект возведения памятника Довмонту находится на финишной стадии
11.11.2025, 12:160 Главой Себежского округа избрали Виктора Егорова 11.11.2025, 12:120 В Локнянском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре  11.11.2025, 12:100 «Кузница»: Летать нельзя отказаться 11.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Памятник Довмонту в Пскове
11.11.2025, 12:000 Традиционные XXXI Юношеские кутузовские чтения состоятся в Пскове 11.11.2025, 11:560 Наталья Федорова: Сегодня исторический день для Псковского округа 11.11.2025, 11:510 Псковские педагоги повысили квалификацию в образовательном центре «Сириус» 11.11.2025, 11:460 Дмитрия Быстрова избрали главой Островского округа
11.11.2025, 11:450 Премьера спектакля «Три поросёнка» состоится в Псковском областном театре кукол 11.11.2025, 11:360 В Псковском округе главой избрали Наталью Федорову 11.11.2025, 11:260 Великолукский педагог стала лауреатом II степени премии «Гордость нации» 11.11.2025, 11:150 Главой Пустошкинского муниципального округа стал Юрий Кравцов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru