Происшествия

Ущерб в 48 миллионов: более 70 псковичей пострадали от мошенников в октябре

В октябре текущего года пострадавшими от преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий стали 72 жителя Псковской области. Преступления зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях. Противоправными действиями злоумышленников потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 48 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на свое имя кредиты, денежные средства от получения которых также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета.

Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы, как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путем инвестирования и трудоустройство на работу.

Также распространены случаи представления мошенников операторами сотовой связи, которые под предлогом пролонгации договора используют SIM-карты, получают доступ к счетам потерпевших и в последующем похищают денежные средства.

По всем фактам территориальными подразделениями УМВД России по Псковской области возбуждены и расследуются уголовные дела.

Прокуратура Псковской области напоминает, что при поступлении сомнительных звонков необходимо незамедлительно прервать разговор, не совершать по указанию «лжеработника» банка или сотрудника правоохранительных органов никаких операций по переводу собственных денежных средств и оформлению кредитов, не разглашать личные данные и номера банковских счетов.

В случае совершения противоправных действий необходимо немедленно обратиться в полицию и принять меры по сохранению информации, подтверждающей общение с преступниками.