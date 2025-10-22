Происшествия

Жителя Пскова обвиняют в краже 15 банок печени трески

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил 15 банок печени трески из продуктового магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В июне этого года мужчина зашёл в магазин без денег, осмотрел товары и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял с полки 15 банок печени трески разных марок. Он спрятал их под кофту и покинул магазин, не оплачивая товар.

Общий ущерб составил 4 000 рублей.

На улице мужчина продал украденный товар незнакомой женщине за 1500 рублей.

Винoвник был установлен благодаря записям видеокамер в магазине.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.