Происшествия

Суд оставил под арестом подростка из Острова, обвиняемого в убийстве

Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность постановления Островского городского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве, оставив его без изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Скриншот: СУ СК РФ по Псковской области

Ранее Островский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему обвиняемому 2009 года рождения по 12 декабря включительно. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ.

Постановление было обжаловано защитником в Псковский областной суд.