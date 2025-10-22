Происшествия

Великолучанин избил водителя BMW и выплатил 40 тысяч за моральный ущерб

Житель Великих Лук подвергся административному наказанию за нанесение легких телесных повреждений водителю автомобиля BMW. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, добиться возмещения морального вреда удалось только после вмешательства приставов.

Конфликт произошел утром, когда обвиняемый подошёл к автомобилю потерпевшего, заблокировал открытую дверь своим телом и нанёс последнему серию ударов руками в голову и тело. Пострадавший получил лёгкую травму головного мозга, ссадины на лице и небольшие кровоподтеки, потребовавшие амбулаторного лечения.

По итогам рассмотрения дела суд установил, что события развивались в рамках предумышленной агрессии обвиняемого, вызванной личной неприязнью к потерпевшему. Мужчину осудили по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Наказание включает обязательные общественные работы продолжительностью 150 часов и выплату компенсации потерпевшему в размере 40 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда.

К исполнению решения суда приступили сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки. Пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения задолженности. Тем не менее в установленный для добровольного исполнения срок финансовые обязательства исполнены не были, в связи с чем сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и наложил арест на банковские счета мужчины.

Также в целях побуждения должника оплатить задолженность судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста на принадлежащие ему транспортное средство. Затягивание процесса погашения задолженности могло обернуться реализацией автомобиля на торгах. Желая уберечь своё транспортное средство от последующей продажи, мужчина лично посетил службу судебных приставов и полностью погасил существующую задолженность.

После перечисления денежных средств взыскателю исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.