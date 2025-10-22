Псковcкая обл.
Происшествия

Увеличилось число погибших на водоемах Псковской области

14.11.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

С начала года на водоемах Псковской области погибли 26 человек. Из них большая часть (54%) произошла в марте. Жертвами несчастных случаев из-за неосторожности, пренебрежительного отношения к собственной жизни, неблагоразумия оказались в основном рыбаки, выбравшиеся на рыбалку, несмотря на действующий запрет выхода на лед. С января по апрель погибли 20 человек, летом – двое, в осеннюю статистику попали 4 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области

Самым «гибельным» оказался Невельский район – 7 случаев. На втором месте Великолукский район – 3 случая. Третье место разделили Бежаницкий, Гдовский и Островский районы – по 2 случая гибели. В Дедовичском, Красногородском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Опочецком, Печорском, Псковском, Усвятском – по одному случаю.

С 15 ноября синоптики прогнозируют существенное похолодание в регионе. Ожидаются осадки различной интенсивности с дождями, мокрым снегом или снегом с дождем. Ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений: от 0 до -5 градусов, а в отдельные ночи даже от -3 до -8 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в околонулевых значениях. Температура воды в пределах +5 градусов.

«Если летом внезапное падение в воду доставляет лишь дискомфорт, то осенью это часто приводит к гибели. Особенно это касается судоводителей и рыбаков, игнорирующих спасательные жилеты», - рассказали в МЧС.

У человека, оказавшегося в холодной воде, сбивается дыхание, резко учащается сердцебиение, артериальное давление повышается до угрожающих пределов. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются. Непроизвольное дыхание особенно опасно, если в этот момент голова находится под водой, так как человек может захлебнуться.

Пытаясь защититься от воздействия холода, организм включает в работу механизм холодовой дрожи. Когда температура тела понижается до 30 градусов, дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия начинает развиваться с нарастающей скоростью. При нынешней температуре воды нахождение в ней более 15 минут может стать смертельным.

«Как свидетельствует статистика происшествий, большинство несчастных случаев вызвано несоблюдением правил безопасного поведения на воде. А ведь гораздо легче предупредить беду, чем ликвидировать последствия аварии с судном или несчастного случая с людьми, напоминают инспекторы ГИМС», - отметили в МЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей
