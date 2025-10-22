Происшествия

Пропавшего мужчину в зеленых сапогах разыскивают в Пустошкинском округе

42-летний Иван Должеков пропал в деревне Шуменец Пустошкинского округа. С 22 июля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. Был одет в свитер, черную куртку, голубые джинсы, зеленые резиновые сапоги. Нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.