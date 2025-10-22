Происшествия

Псковский суд взыскал с гражданина 25 тысяч рублей за нецензурные оскорбления

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Ответчик высказала в адрес истца слова и выражения в неприличной форме, то есть унизила честь и достоинство, в связи с чем была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статья 5.61 КоАП РФ. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Суд просмотрел видеозапись с изложенными выше фактами, из которой усматривается, что ответчик высказывает в адрес истца оскорбительные выражения с использованием нецензурной брани и ненормативной лексики.

Оценивая представленные доказательства, суд пришел к выводу о совершении ответчиком противоправных действий, причинении потерпевшему нравственных страданий в результате унижения его чести и достоинства, и принял решение об удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 25 000 рублей.