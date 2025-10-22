Псковcкая обл.
Происшествия

В Пскове мужчина предстанет перед судом за хищение велосипеда

19.11.2025 18:34|ПсковКомментариев: 0

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который похитил велосипед, когда ему нужно было добраться домой, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в июне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из многоквартирных домов увидел велосипед. По причине того, что до его места жительства было далеко, денег на такси у него не было, он решил воспользоваться чужим велосипедом.

Приехав домой, он решил оставить себе велосипед и периодически на нем кататься по городу. В одной из таких поездок на похищенном велосипеде его увидел хозяин данного транспортного средства и проследил за мужчиной. Когда законный владелец велосипеда узнал, где живет вор, он сообщил об этом сотрудникам полиции, которые задержали преступника.

За совершенное преступление псковичу грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
