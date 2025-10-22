Происшествия

Новая схема мошенничества грозит псковичам потерей доступа к данным в телефоне

Мошенники начали применять новую схему для обмана жителей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, некоторым жителям региона стали поступать телефонные звонки, в ходе которых неизвестные лица, представляясь сотрудниками сотовых операторов, предлагают собеседникам улучшить качество сотовой связи. Получив согласие, отправляют на телефон, принадлежащий гражданину, СМС-сообщение с файлом, содержащим вредоносное программное обеспечение. Если владелец девайса его откроет, то может потерять доступ к данным в своем телефоне.

По версии следствия, в ноябре именно по такой схеме неустановленное лицо, получив удаленный доступ к банковскому приложению псковича, совершило хищение его денежных средств на сумму более 300 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проводимого расследования.